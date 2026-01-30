Schnee, Glätte, Kälte: Winter hält weiter Einzug in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Der Winter hat Sachsen-Anhalt fest in der Hand . Am Wochenende schüttelt Frau Holle wieder ordentlich ihre Kissen und die Temperaturen rutschen weiter in den Keller.

Sachsen-Anhalt steht ein klirre-kaltes Wochenende bevor. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag wird es denn ganzen Tag über nicht richtig hell. Der Himmel bleibt bedeckt und wirft Schnee, Schneegriesel oder gefrierenden Sprühregen ab. Achtung, Glätte!

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, bewegen sich die Temperaturen um den Nullpunkt. Im Harz ist schwerer Sturm zu erwarten.

Auch am Samstag ziehen noch viele Wolken übers Land, aber hin und wieder scheint auch mal die Sonne durch. Dafür bleibt es überwiegend trocken.

In Richtung Wochenstart wird es von Tag zu Tag kälter: Sonntag liegen die Höchstwerte zwischen -1 und -5, am Montag dann nur noch zwischen -3 und -6 Grad. Dabei ist es im Norden von Sachsen-Anhalt am kältesten.