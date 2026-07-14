Extremes Unwetterpotenzial: Starkregen und schwere Sturmböen in Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird es nach einem sonnigen Wochenende in den kommenden Tagen ungemütlich. Unwetter mit Starkregen und Gewittern rollen durch das Land.

In den kommenden Tagen kann es immer wieder Gewitter geben. (Symbolfoto) © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Nach ersten Gewittern in der Nacht auf Dienstag können in den mittleren und südlichen Teilen Sachsen-Anhalts weitere Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial aufziehen.

Lokal muss sich auf extremes Unwetter mit sehr heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen eingestellt werden.

In den restlichen Landesteilen bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei Höchstwerten zwischen 26 und 29 Grad heiter bis wolkig. In der Nacht zum Mittwoch ziehen weitere Wolken auf.

Lediglich im äußersten Süden können letzte Schauer und Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen werden.

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel zunächst heiter bis wolkig. Bei Werten zwischen 23 und 29 Grad wird es im äußersten Süden zunächst bedeckt bei teils gewittrigem Regen mit Starkregengefahr. Zum Nachmittag und Abend lockert es auf und bleibt trocken.