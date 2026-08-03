Unwettergefahr in Sachsen-Anhalt! Heiß bleibt es trotzdem

Magdeburg - Ungemütlicher geht's kaum! Das Wetter in der ersten Augustwoche wird in Sachsen-Anhalt unerträglich heiß und regnerisch. Es wird vor Unwettern gewarnt.

In Sachsen-Anhalt steigt die Unwettergefahr! © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Die Woche beginnt zunächst harmlos: Am Montag ist heiteres, trockenes Wetter gemeldet mit Temperaturen bis zu 32 Grad.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, muss ab dem Nachmittag oder Abend lediglich im Harz mit Schauern, Gewittern und Hagel gerechnet werden.

Dienstag ist voraussichtlich der ungemütlichste und gleichzeitig heißeste Tag von allen: Direkt früh blitzt und kracht es, Sachsen-Anhalter müssen sich vielerorts auf Starkregen und Sturm einstellen. Zwischendurch kommt aber hin und wieder die Sonne durch, das Thermometer klettert auf bis zu 35 Grad.

Mit einem Sonne-Regen-Mix setzt sich die Woche fort. Mittwoch und Donnerstag wechseln sich zahlreiche Sonnenstunden mit Wolken, Schauern und einzelnen Gewittern ab. Die Temperaturen liegen bei Werten um 28 Grad.