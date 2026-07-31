Starkregen, Sturm und Hagel: So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Regenschirme raus! Das Wochenende steht in Sachsen-Anhalt bevor und trotz der sommerlichen Temperaturen wird es nass und ungemütlich.

Das Wetter am Wochenende wird heiß, aber regnerisch. © Bildmontage: Katharina Kausche/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Freitag ist ein überwiegend schöner Tag mit vielen sonnigen Abschnitten und Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad.

Wie der Deutsche Wetterdienst aber meldet, steigt am Nachmittag und Abend das Gewitterrisiko. Dann sind vielerorts Starkregen, Sturmböen und sogar Hagel möglich.

In der Nacht auf Samstag und am Morgen zieht unwetterartiger Regen durch, im Tagesverlauf lockert der Himmel aber auf und erlaubt einige Sonnenstunden. Die Temperaturen liegen bei etwa 25 Grad.

Sonntag ist dann der schönste Tag: Gewitter und Regen ist zwar noch möglich, aber selten. Das Wetter bleibt überwiegend heiter und das Thermometer schafft es wieder auf sommerliche 30 Grad.