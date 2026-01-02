Wetter-Chaos zum Wochenende: Sachsen-Anhalt erwartet wilder Mix

Magdeburg - Wegen eines Sturmtiefs aus Skandinavien herrscht in den kommenden Tagen in Sachsen-Anhalt Winterwetter mit untypischen Wettererscheinungen .

In Sachsen-Anhalt wird es zum Wochenende winterlich. (Symbolbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Schon am Donnerstag sorgten landesweit Wind- und Sturmböen für ungemütliche Stimmung. Auch am Freitag wird sich daran nichts ändern.

Bei Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad muss mit Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauern sowie vereinzelt kurzen Gewittern gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

In der Nacht auf Samstag sinken die Werte in den Minusbereich. Dabei kommt es vereinzelt zu Schneeschauern mit Glättegefahr.

Auch tagsüber am Samstag muss auf glatte Straßen und Fußwege geachtet werden. Erneut kommt es zu Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauern mit gelegentlichen Gewittern.

Dabei überschreitet das Thermometer kaum den Gefrierpunkt. In der Nacht auf Sonntag sinken die Werte auf frostige -3 bis -7 Grad.

Plusgrade sind auch am Sonntag nur eine Ausnahme. Während die Niederschlagswahrscheinlichkeit in der Nacht auf Montag sinkt, muss tagsüber wiederholt mit Schneeschauern gerechnet werden.