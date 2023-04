24h Mini-Markt öffnet in Magdeburg seine Container-Türen

Neben den typischen Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln, wie Mehl und Deodorant findet man in den Automaten auch E-Zigaretten und diverse Spirituosen.

Nicht zu vergleichen mit einem normalen Einkaufsmarkt, bietet der 24-Stunden-Shop dennoch ein abwechslungsreiches und teilweise regionales Sortiment an.

Unmittelbar auf einem Parkplatz an der Leipziger Chaussee in Nähe des Freibads Süd steht der neuartige Shop, welcher ausschließlich aus Automaten besteht. Geworben wird mit dem Slogan: "Immer. Einfach. Alles. Kaufen."

Wer doch mal was beim Einkaufen vor den Feiertagen oder Sonntag vergessen hat, findet vielleicht das Richtige beim rund um die Uhr geöffneten "Herr Anton" in Magdeburg.

Das "Shopping-Center der Zukunft" entstand in Emsdetten. Mittlerweile findet man die Container an verschiedensten Standorten. © Sophie Kemnitz

Das Unternehmen aus Emsdetten in Westfalen an der Ems möchte mit diesem Konzept einer breiten Masse an Menschen den Zugang zu verschiedenen Produkten außerhalb der vorgeschrieben Öffnungszeiten vereinfachen.

Neben Magdeburg findet man die Container-Shops unter anderem auch in Berlin und Hannover.

Wer den Container-Shop in Anspruch nimmt, wird schnell feststellen, dass die 24/7 Einkaufsmöglichkeit ihren Preis hat. Es muss beim Sortiment mit erhöhten Preisen gerechnet werden.