Hellofresh startet automatische Produktion und stockt Mitarbeiterzahl auf

Barleben - Vor den Toren Magdeburgs hat am Donnerstag der Kochbox-Hersteller Hellofresh in Barleben ( Landkreis Börde ) seine neue automatische Produktion feierlich eröffnet.

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (43, CDU) schaute sich das Hellofresh-Werk in Barleben an. © TAG24/Robert Lilge

Seit November vergangenen Jahres werden direkt an der A2 die Mahlzeiten-Bestellungen von Millionen Kunden bearbeitet und versendet. Am Standort Barleben hat der Konzern mit 160 Mitarbeitern seine Arbeit aufgenommen. Etwas mehr als ein halbes Jahr später arbeiten dort 300 Beschäftigte.

Diese werden ab sofort von einem automatischen System mit fünf Kilometern Förderstrecke beim Verpacken der Bestellungen unterstützt. Trotzdem sollen weitere 200 Mitarbeiter noch in diesem Jahr dazukommen.

"The Barn" (Englisch für "Die Scheune"), so heißt das Barleber Hellofresh-Werk mit Spitznamen, sei mit 31.000 Quadratmetern der zweitgrößte aller 40 weltweiten Firmenstandorte. Mit den jetzt automatischen Produktionsabläufen sei es sogar das modernste Werk, sagte Standortleiterin Michaela Smith.

Zur Feier des Tages kam auch Geschäftsführer Thomas Griesel (37) vorbei und zeigte sich stolz, was das Unternehmen in den vergangenen Jahren geleistet hat: "Vor zwölf Jahren mussten wir den Leuten auf der Straße noch erklären, was Hellofresh ist."

Mit der jetzt gestarteten Automatisierung soll ein "neues Level an Effizienz, mehr Frische und mehr Auswahl" erreicht werden.