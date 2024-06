Sie wird die neue Chefin von Intel Deutschland!

München/Magdeburg - Für den Standort Deutschland hat der Chip-Konzern Intel eine neue Geschäftsführerin: Sonja Pierer (46) übernimmt am heutigen Freitag das Amt der Ex-Chefin Christin Eisenschmid, welche im März aus der Firma ausgeschieden war.

Sonja Pierer (46) wird unter anderem dafür verantwortlich sein, Aufträge für die geplanten Magdeburger Intel-Werke an Land zu ziehen. © Intel/dpa

Sonja Pierer ist die erste Akademikerin aus ihrer bayerischen Handwerksfamilie. In Passau studierte sie Informatik.

Inzwischen ist sie ausgewiesene Vertriebsexpertin und Diplom-Informatikerin. Sie arbeitet seit fast drei Jahren für den deutschen Sitz des US-amerikanischen Halbleiterherstellers Intel.

Vorher hatte sie ein Jahr lang als Head of Sales für Amazon Deutschland gearbeitet.

Pierer wird an Seite von Konzernchef Pat Gelsinger dafür verantwortlich sein, an Aufträge für die geplante Mega-Chip-Fabrik in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) zu kommen.

Die Werke sollen, nebst dem Bedarf von Intel selbst, auch Halbleiter für andere Anbieter herstellen.

Allerdings dauert es dem Konzern zufolge zwischen zwei und vier Jahre, um die notwendigen Mikroprozessoren für die Magdeburger Produktion zu entwickeln.