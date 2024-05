Wasser, Boden, Artenschutz: Pläne für Intel-Chip-Fabrik weiterhin in der Kritik!

Christian Kroll, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Burgstall, war bei der Anhörung zum Antragsverfahren von Intel dabei und äußert sich kritisch. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sie forderten bei einem Erörterungstermin zu den Bebauungsplänen am Mittwoch unter anderem eine nachhaltige und ressourcenschonende Wasserversorgung.

Das Unternehmen hatte angegeben, rund 18.000 Kubikmeter Wasser täglich für den Betrieb von zwei Chip-Fabriken zu benötigen. Dies entspricht rund der Hälfte des gesamten Wasserverbrauchs der Landeshauptstadt Magdeburg.

Kritik kommt neben Umweltverbänden vor allem von der Gemeinde Burgstall im Landkreis Börde. Ungeachtet sinkender Grundwasserstände sei eine verstärkte Grundwasserförderung geplant, sagte Christian Kroll, der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde.

Es gebe bereits eine Grundwasserabsenkung in der Gemeinde. "Wir haben Risse in den Häusern, wir haben Schäden in der Forstwirtschaft, die Bauern haben Nachteile."

Die Gemeinde sei nicht gegen den Intel-Bau, aber könne nicht die Leidtragende sein. Die Pläne, wie möglicherweise auch Wasser aus der Elbe genutzt werden könne, seien nicht konkret genug.