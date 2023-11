Intel-Ansiedlung: Land Sachsen-Anhalt gründet High-Tech-Park für Zulieferer

Magdeburg - Wenn sich der Chiphersteller Intel in Magdeburg ansiedelt, könnten weitere Unternehmen folgen. Dafür will das Land nun zügig die Voraussetzungen schaffen.

Rund um das Intel-Werk soll ein High-Tech-Park mit Zulieferern entstehen. Man rechnet dadurch mit weiteren Jobs. © Landeshauptstadt Magdeburg

Im Zuge der Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg treibt Sachsen-Anhalt die Gründung des geplanten High-Tech-Parks voran.

Wie am Montag im Finanzausschuss des Landtags bekannt wurde, will das Land nun die Initiative übernehmen. Ursprünglich sollten die beteiligten Gemeinden eine entsprechende Gesellschaft gründen, eine Einigung konnte laut dem Finanzministerium jedoch nicht erzielt werden.

Man müsse deshalb unverzüglich auf Landesseite die notwendigen Strukturen schaffen, "um die Ansiedlung nicht zu gefährden", hieß es in einem Brief des Ministeriums an den Ausschuss.

In dem High-Tech-Park in Nachbarschaft zum Intel-Gelände sollen sich vor allem Zulieferbetriebe ansiedeln. Das Finanzministerium will dafür rund 250 Millionen Euro in die Hand nehmen, unter anderem für den Ankauf von Flächen und die Übernahme bestehender Verträge.

Finanziert werden soll das über eine Kreditaufnahme.