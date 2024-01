Intel-Baustelle startet 2024 - doch wohin mit 1,8 Millionen Tonnen Erde?

Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (69, CDU) sieht die Intel-Baustelle in Magdeburg als große Herausforderung. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Von dem künftigen Intel-Gelände in Magdeburg müssen riesige Mengen Mutterboden abgetragen werden, bevor mit dem Bau begonnen werden kann. In der Summe seien es rund 1,8 Millionen Tonnen, sagte Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (69, CDU) am Mittwoch in Magdeburg.

Das entspreche etwa 80.000 Lkw-Ladungen. Die Planungen liefen derzeit, die europaweite Ausschreibung solle voraussichtlich im Februar veröffentlicht werden. Teil der Ausschreibung sei dann auch, wohin der Bördeboden gebracht werden soll. Es gebe verschiedene Alternativen, die man sich genau anschauen wolle, so Richter.

Auf dem Gelände Eulenberg sollen rund 40 Zentimeter Erdschicht abgetragen werden, so Richter. Das Material soll dann auf Böden aufgetragen werden, die dadurch verbessert würden, hieß es weiter.

Das sehe der Bebauungsplan der Stadt Magdeburg vor. Dabei drängt die Zeit: Intel wolle ab Juli auf der ersten Fläche beginnen, Höhenunterschiede auszugleichen - bis dahin müsse dort der Mutterboden abgetragen sein.

Bis April 2025 soll die Maßnahme beendet sein. "Das ist eine echte Herausforderung, die wir aber stemmen werden", sagte der Finanzminister.