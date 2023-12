Intel-Ansiedlung in Magdeburg: Was in 2023 wichtig war

Magdeburg - Die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg ist weiterhin Thema Nummer eins in der Elbestadt. Doch wie ging es dieses Jahr im Unternehmen voran?

Großer Meilenstein: In 2023 einigten sich Intel und die Bundesregierung auf eine Gesamtinvestitionssumme von 30 Milliarden Euro. © Carsten Koall/dpa

Als wichtigster Meilenstein des Jahres erwähnt Pressesprecherin Monika Lischke die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen Intel und der Bundesregierung.

Da sich die Ausgangslage aufgrund der Inflation oder den Kriegen in der Ukraine und in Israel verändert hatte, mussten die Fördermittel neu verhandelt werden. Insgesamt wurde die Investitionssumme somit auf 30 Milliarden Euro erhöht.

Ein Novum: Intel könne künftig sogar noch fortschrittlichere und modernere Technologien herstellen und einsetzen. Es würde sich dabei um Produkte handeln, die es so heute am Markt noch nicht gibt, hieß es.

Doch auch auf kleinerer Ebene engagierte sich der Tech-Gigant. Zahlreiche Intel-Mitarbeiter nahmen an Freiwilligentätigkeiten vor Ort teil, zum Beispiel beim Streichen einer Kita in Magdeburg oder bei der Pride Parade. Das sei dem Unternehmen auch sehr wichtig. Angestellte, die neu in die Elbestadt kommen, können so die Region kennenlernen. "Uns ist es wichtig, Teil der Gesellschaft und nicht ein Fremdkörper zu sein", meinte die Sprecherin.

"Die Kollegen haben da einfach Spaß dran", so Lischke im TAG24-Gespräch, "es ist schon lustig, mal was anderes zu sehen als fast nur den Computerbildschirm und sich auszutauschen."