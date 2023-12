Intel sponsert FCM und SCM: Wie ein Heimatfest die Kooperation fix machte

Magdeburg - Am Dienstag kamen die großen Neuigkeiten: Der US-Chiphersteller Intel kooperiert ab sofort mit zwei Magdeburger Sportklubs . Unternehmenssprecherin Monika Lischke erklärt im TAG24-Gespräch, was hinter der Zusammenarbeit steckt und weshalb ein Heimatfest so ausschlaggebend war.

Großer Jubel bei Magdeburgs Sportklubs! Sowohl der SC Magdeburg als auch der 1. FC Magdeburg werden zukünftig von Intel gesponsort. © Bildmontage: Eroll Popova/dpa, Swen Pförtner/dpa

Als der 1. FC Magdeburg und SC Magdeburg am Dienstag bekannt gaben, künftig mit Intel zu kooperieren, war die Freude groß.

Der US-Chiphersteller wolle die beiden Vereine in erster Linie technologisch unterstützen, hieß es in der Mitteilung. Doch was steckt hinter dem Engagement?

Der Tech-Gigant, der sich derzeit in Magdeburg ansiedelt, wolle in der Region und in der Gemeinschaft mehr Präsenz zeigen. Intel will "guter Nachbar" sein, lachte Monika Lischke, "Sport ist ein verbindender Faktor und in Magdeburg ganz besonders."

Intel mischt sich somit in den Pool der bereits bestehenden Sponsoren. Das sei auch gewollt, erklärt die Pressesprecherin gegenüber TAG24: "Wir wollen niemanden verdrängen, wir wollen einer von vielen sein und die gewachsenen Strukturen respektieren."

Dabei war die Kooperation - zumindest wie sie zustande kam - gar nicht so geplant.