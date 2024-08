Landesregierung: Magdeburg fester Pfeiler in Intel-Strategie

Das Unternehmen will für insgesamt rund 30 Milliarden Euro mehrere Fabriken zur Chip-Produktion in Magdeburg bauen.

Intel hatte zuletzt Veränderungen angekündigt. Geplant ist ein drastischer Stellenabbau, um schnell die Kosten zu drücken. Rund 15.000 Arbeitsplätze - etwa 15 Prozent der Belegschaft - sollen wegfallen.

Insgesamt will das Unternehmen zum kommenden Jahr mehr als zehn Milliarden Dollar einsparen. Im Anschluss an die Verkündung wurden Befürchtungen laut, dass Intel sein Engagement in Sachsen-Anhalt überdenken könnte.

Man habe keinerlei Signale, dass das Unternehmen am Projekt in Magdeburg etwas verändere, sagte der Regierungssprecher. Im Gegenteil: Magdeburg sei ein "fester Pfeiler" in der Unternehmensstrategie und Teil der Neuausrichtung, so Schuppe.