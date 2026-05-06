Nach Ausbau und Investitionen: "HelloFresh" macht Barleben zum Hauptstandort

Am Standort Barleben wird künftig die gesamte HelloFresh-Produktion für Deutschland und Österreich gebündelt. (Archivfoto) © Robert Lilge/TAG24

Wie das Unternehmen mitteilte, werde dort ab sofort die gesamte Produktion für Deutschland und Österreich gebündelt.

Der Schritt erfolgte, nachdem das zweite Werk in Verden (Niedersachsen) künftig Fertiggerichte für einen anderen Anbieter produziert.

Schon zur Eröffnung des Werks vor vier Jahren hatten die Verantwortlichen angekündigt, den Standort kontinuierlich auszubauen und zu automatisieren.

In Zukunft sollen dort bis zu 100 verschiedene Gerichte pro Woche produziert werden. Dies geschieht auch mithilfe der dort arbeitenden 1500 Mitarbeiter aus 60 Nationen.

Auch HelloFresh spürt die angespannte wirtschaftliche Lage der vorigen Monate. Im ersten Quartal sank der Umsatz auf 1,7 Milliarden Euro. Jedoch stieg der durchschnittliche Bestellwert, da man eigenen Angaben zufolge vermehrt auf profitablere Kunden setzt und Preise angepasst hatte.