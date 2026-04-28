"Halberstädter Würstchen" stehen zum Verkauf: Unternehmerfamilie steigt aus

Halberstadt - Der Produktionsbetrieb der Halberstädter Würstchen samt Marke steht zum Verkauf.

Prokuristin Silke Erdmann-Nitsch sieht durchaus Potenzial für ein Weiterbestehen des Betriebes. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Die Unternehmerfamilie um den Seniorchef Ulrich Nitsch steige nach fast 35 Jahren aus, teilte die Prokuristin Silke Erdmann-Nitsch in Halberstadt mit.

"Die Liquidität ist extrem schwierig."

Die Finanzierung habe nicht funktioniert. Die Produktion laufe derzeit weiter. Die Unternehmensgruppe, zu der auch ein Hotelbetrieb gehört, hat laut Erdmann-Nitsch rund 150 Mitarbeiter. Umsatzzahlen nennt das Unternehmen nicht.

"Sowohl der Lebensmitteleinzelhandel als auch die Produktionsbetriebe in Deutschland haben sich zusammengeschlossen. Einzelne mittelständische Unternehmen stoßen heute zu schnell an ihre Grenzen", hieß es in der Mitteilung.

"Da der Konservenbetrieb sehr leistungsstark und erweiterungsfähig ist, eignet er sich für die Bevorratung, eventuell Belieferung der Bundeswehr auch europaweit. Es soll ein leistungsstarker Käufer gesucht werden."

Die Unternehmensgruppe rund um die Halberstädter Würstchen war von gestiegenen Energie-, Fleisch- und Personalkosten getroffen gewesen. Die Produktionsgesellschaft bei Halberstädter war in einem umkämpften und auch rückläufigen Markt in Schieflage geraten.

Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit war ein sogenanntes Schutzschirmverfahren begonnen worden.