Sachsen-Anhalt muss Kredite aufnehmen: Steuereinnahmen geringer als erwartet!

Diese müssten in besseren Zeiten zurückgezahlt werden, wenn die Konjunktur wieder anspringe. Ohne zusätzliches Wachstum und ohne zusätzliche Steuereinnahmen werde es aber auch in Zukunft immer schwieriger, Kredite zurückzuzahlen.

Dies liege einerseits an der schwachen Konjunktur, andererseits aber auch an niedrigeren Zuweisungen durch den Bund.

Außerdem gebe es durch die Steuerschätzung jetzt auch keine neuen Spielräume. "Wir haben insgesamt eine Entwicklung, hier gefordert zu sein", sagte Richter. "Wir werden so nicht weitermachen können." Jedes Ressort sei jetzt noch einmal gefordert zu schauen, was es in den kommenden zwei Jahren bis zum Ende der Legislaturperiode tun könne.

In der vergangenen Woche hatte die Landesregierung den Entwurf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in den Landtag eingebracht. Mit einem Einstellungsstopp in der Verwaltung sollen in den kommenden Jahren Personal und Kosten eingespart werden.