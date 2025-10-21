Magdeburg - Die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt sinkt. In den Monaten April, Mai und Juni waren 983.900 Menschen in dem Bundesland erwerbstätig und damit 4600 weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt mitteilte.

Damit habe sich der seit dem dritten Quartal 2022 zu verzeichnende negative Trend fortgesetzt.

Nach Angaben des Münchner Ifo-Instituts überschattet die Wirtschaftsflaute den Arbeitsmarkt in Deutschland. Die stagnierende Wirtschaft lasse Unternehmen bei Personalplanungen vorsichtig agieren.

In Sachsen-Anhalt ging laut dem Statistikamt vor allem die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zurück, aber auch die der Selbstständigen.

Am stärksten sank die Erwerbstätigkeit im zweiten Quartal den Daten zufolge im produzierenden Gewerbe (minus 4600). Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei verzeichneten ein Minus von 300 Erwerbstätigen.

Einen kleinen Zuwachs gab es im Dienstleistungsbereich, hier waren es 200 Erwerbstätige mehr.