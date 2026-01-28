Schulbücher in Gefahr? Magdeburger Verlag ist insolvent

Magdeburg - Der Magdeburger Schulbuchverlag Militzke, der überwiegend Bücher über Ethik und Philosophie veröffentlicht, hat Insolvenzantrag gestellt.

Der Magdeburger Schulbuchverlag Militzke ist insolvent. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Hintergrund der wirtschaftlichen Schieflage sei ein Umsatzrückgang im zweistelligen Prozentbereich, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Rüdiger Bauch mit.

Der Geschäftsbetrieb des 1990 gegründeten Verlages laufe vorerst uneingeschränkt weiter.

Die Bücher des Verlages werden in allen Jahrgangsstufen von der Grundschule bis zur Sekundarstufe II eingesetzt.

Wesentlicher Grund für den Umsatzrückgang sei der allgemeine Lehrkräftemangel an den Schulen, der zu Unterrichtsausfall und vor allem zulasten sogenannter Nebenfächer führe, sagte der Insolvenzverwalter.