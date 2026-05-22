Städtische Werke Magdeburg übernehmen Internetanbieter MDCC

Magdeburg - Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) übernehmen das regionale Telekommunikationsunternehmen MDCC vollständig.

Der Internetanbieter MDCC gehört demnächst vollständig den Städtischen Werken Magdeburg (SWM). (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie das Unternehmen mitteilte, stimmte der Stadtrat der Landeshauptstadt einer Übernahme zu. Bislang hielten die SWM 49 Prozent an MDCC.

Mit der Übernahme wollen die SWM die digitale Infrastruktur in der Region stärken und Investitionsentscheidungen künftig effizienter gestalten.

MDCC versorgt nach eigenen Angaben über 100.000 Haushalte mit Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsinternet.

Das Unternehmen ist seit 1997 in der Region rund um die Landeshauptstadt tätig.