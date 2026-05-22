Städtische Werke Magdeburg übernehmen Internetanbieter MDCC
Von Simon Kremer
Magdeburg - Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) übernehmen das regionale Telekommunikationsunternehmen MDCC vollständig.
Wie das Unternehmen mitteilte, stimmte der Stadtrat der Landeshauptstadt einer Übernahme zu. Bislang hielten die SWM 49 Prozent an MDCC.
Mit der Übernahme wollen die SWM die digitale Infrastruktur in der Region stärken und Investitionsentscheidungen künftig effizienter gestalten.
MDCC versorgt nach eigenen Angaben über 100.000 Haushalte mit Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsinternet.
Das Unternehmen ist seit 1997 in der Region rund um die Landeshauptstadt tätig.
Eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht steht noch aus. Arbeitsplätze sollen von der Übernahme nicht betroffen sein.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa