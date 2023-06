Wirtschaftsminister Schulze erwartet am Montag Vereinbarung zu Intel-Ansiedlung

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (43, CDU ) geht davon aus, dass am Montag die staatliche Unterstützung für den US-Chiphersteller Intel bei dessen Ansiedlung in Magdeburg vereinbart wird.

Am heutigen Montag soll es endlich eine Vereinbarung über die Ansiedlung des Chip-Herstellers in Magdeburg geben. (Symbolbild) © Richard Drew/AP/dpa

"So ist es geplant", sagte Schulze am Montag dem Nachrichtenradio MDR AKTUELL auf die Frage, ob man davon ausgehen könne, dass am Montag alles in trockene Tücher komme. Das Projekt werde nun Fahrt aufnehmen, so Schulze.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) trifft sich am Montag mit Intel-Chef Pat Gelsinger (62). In Berlin könnte am Nachmittag eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet werden.

Zuletzt war zwischen dem Bund und dem Unternehmen intensiv über die Höhe der staatlichen Unterstützung verhandelt worden.

Im März 2022 hatte Intel bekannt gegeben, dass in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt ab 2027 Chips produziert werden sollen. In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei Halbleiterwerke gebaut werden, mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten entstehen.