Nach Attacke auf offener Straße: Zwei Männer in Untersuchungshaft

Hildesheim - Nach einer mutmaßlichen gemeinschaftlichen Körperverletzung im Butterborn sitzen zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein 19-Jähriger wurde bei dem Angriff schwer am Kopf verletzt.

Das 19-jährige Opfer musste stationär aufgenommen werden. © Frank Hammerschmidt/dpa

Nach Informationen der Polizei gerieten das Opfer sowie die beiden Beschuldigten im Alter von 19 und 23 Jahren am Dienstagabend auf offener Straße in einen lautstarken Streit.

Im weiteren Verlauf sollen die Tatverdächtigen den 19-Jährigen mit Faustschlägen und Tritten attackiert haben, bevor sie in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Dank Zeugenhinweisen identifizierte die Polizei die beiden Tatverdächtigen noch in derselben Nacht und nahm sie vorläufig fest. Da beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, beantragte die Staatsanwaltschaft wegen Fluchtgefahr Untersuchungshaft.

Diesem Antrag wurde stattgegeben, sodass der 19-Jährige in eine Jugendanstalt und der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden.