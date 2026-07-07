Nach Aus von Catches: Diese weltbekannte Marke zieht im Allee-Center ein
Magdeburg - Im Allee-Center Magdeburg gibt es einen großen Wechsel! Nach dem Aus des Modegeschäfts Catches ist bereits ein Nachfolger gefunden.
Schon Anfang September wird Adidas die große Verkaufsfläche im Untergeschoss des Einkaufszentrums beziehen.
Mit der Schließung von Catches Ende Juni wurde unmittelbar mit dem Umbau der rund 1000 Quadratmeter großen Fläche begonnen. Bereits am 3. September will der neue Adidas-Store nämlich seine Türen öffnen.
Eine fremde Marke ist das Geschäft für Sportartikel in dem Center jedoch nicht. Schon vor wenigen Jahren hatte Adidas hier einen Store auf einer kleineren Verkaufsfläche.
Nach kurzer Zeit musste das Geschäft jedoch wieder schließen. Mit der neuen Fläche möchte die Weltmarke nun mit besseren Voraussetzungen starten.
Jahrelang war die Modekette Esprit in den Räumlichkeiten zu Hause. Im Jahr 2024 übernahm Catches die Fläche, nachdem die Marke Insolvenz angemeldet hatte.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa