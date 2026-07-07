Nach Aus von Catches: Diese weltbekannte Marke zieht im Allee-Center ein

Magdeburg - Im Allee-Center Magdeburg gibt es einen großen Wechsel! Nach dem Aus des Modegeschäfts Catches ist bereits ein Nachfolger gefunden.

Adidas hatte schon vor Jahren ein Geschäft in dem Center. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Schon Anfang September wird Adidas die große Verkaufsfläche im Untergeschoss des Einkaufszentrums beziehen.

Mit der Schließung von Catches Ende Juni wurde unmittelbar mit dem Umbau der rund 1000 Quadratmeter großen Fläche begonnen. Bereits am 3. September will der neue Adidas-Store nämlich seine Türen öffnen.

Eine fremde Marke ist das Geschäft für Sportartikel in dem Center jedoch nicht. Schon vor wenigen Jahren hatte Adidas hier einen Store auf einer kleineren Verkaufsfläche.

Nach kurzer Zeit musste das Geschäft jedoch wieder schließen. Mit der neuen Fläche möchte die Weltmarke nun mit besseren Voraussetzungen starten.