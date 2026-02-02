 616

Hiddensee-Fähre repariert: Warum ein Einsatz weiterhin nicht möglich ist

Die für die Versorgung der Insel Hiddensee wichtige Fähre "Vitte" ist wieder heil. Weniger gut: Eine für Montag geplante Überführung hat nicht geklappt.

Von Christopher Hirsch

Hiddensee/Stralsund - Der Eisschaden an der eigentlich zwischen Rügen und Hiddensee fahrenden Fähre "Vitte" ist behoben.

Die "Vitte" liegt nach der Reparatur weiterhin in Stralsund vor Anker.
Die "Vitte" liegt nach der Reparatur weiterhin in Stralsund vor Anker.

Die Arbeiter auf dem Stralsunder Volkswerftgelände hätten das Wochenende durchgearbeitet, sagte ein Sprecher der Reederei Hiddensee. Inzwischen liege die Fähre auch wieder im Wasser.

Eigentlich sei geplant gewesen, dass die "Vitte" am Montagmorgen die Ziegelgrabenbrücke in Stralsund passiert und im Anschluss mit Unterstützung des Eisbrechers "Görmitz" nach Hiddensee verlegt wird.

Allerdings habe der zeitliche Ablauf samt Ausdocken und Öffnung der Brücke nicht wie geplant funktioniert. Die Fähre liegt zunächst weiter in Stralsund.

Damit sei es unwahrscheinlich, dass die Verlegung der "Vitte" noch am Montag stattfindet, sagte der Reederei-Sprecher.

Auch am Montag kommen keine Urlauber nach Hiddensee

Der Eisbrecher "Görmitz" sollte die Fähre eigentlich am Montag nach Hiddensee überführen.
Der Eisbrecher "Görmitz" sollte die Fähre eigentlich am Montag nach Hiddensee überführen.

Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ostsee hat sich die "Görmitz" allein auf den Weg zur Insel Hiddensee gemacht, um bei der Versorgung zu helfen. Der Landkreis hatte um Amtshilfe gebeten.

Laut Reederei und WSA könnte am Dienstag ein weiterer Versuch zur Verlegung der "Vitte" erfolgen. Man bemühe sich weiter, damit die Fähre wieder ab Mitte der Woche im Einsatz ist, sagte der Reederei-Sprecher.

Seitdem die "Vitte" vor rund einer Woche wegen eines Eisschadens ausgefallen ist, verkehrt nur der Eisbrecher "Swanti" regelmäßig zwischen Rügen und Hiddensee.

Menschen dürfen nur in Notfällen mit. Urlauber kommen derzeit nicht auf die Insel.

