Hiddensee-Fähre repariert: Warum ein Einsatz weiterhin nicht möglich ist

Hiddensee/Stralsund - Der Eisschaden an der eigentlich zwischen Rügen und Hiddensee fahrenden Fähre "Vitte" ist behoben.

Die "Vitte" liegt nach der Reparatur weiterhin in Stralsund vor Anker. © Stefan Sauer/dpa

Die Arbeiter auf dem Stralsunder Volkswerftgelände hätten das Wochenende durchgearbeitet, sagte ein Sprecher der Reederei Hiddensee. Inzwischen liege die Fähre auch wieder im Wasser.

Eigentlich sei geplant gewesen, dass die "Vitte" am Montagmorgen die Ziegelgrabenbrücke in Stralsund passiert und im Anschluss mit Unterstützung des Eisbrechers "Görmitz" nach Hiddensee verlegt wird.

Allerdings habe der zeitliche Ablauf samt Ausdocken und Öffnung der Brücke nicht wie geplant funktioniert. Die Fähre liegt zunächst weiter in Stralsund.

Damit sei es unwahrscheinlich, dass die Verlegung der "Vitte" noch am Montag stattfindet, sagte der Reederei-Sprecher.