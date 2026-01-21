Linienbus kracht gegen Baum: Stundenlange Sperrung und sieben Verletzte

Bad Doberan - Am frühen Mittwochnachmittag sorgte ein Busunfall für eine stundenlange Straßensperrung in Mecklenburg-Vorpommern . Sieben Personen wurden verletzt.

Der Linienbus sorgte für eine stundenlange Sperrung der Nienhäger Chaussee. © Stefan Tretropp

Ein Linienbus kam in der Nienhäger Chaussee gegen 14.10 Uhr rechts von der Straße ab und krachte gegen einen Baum, teilte die Polizei Rostock mit.

Bei dem Zusammenstoß wurden sieben Personen leicht verletzt. Sechs weitere Passagiere kamen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser.

Durch den Unfall wurde der Bus so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte, so die Angaben der Polizei. Der Bus musste durch ein Spezialfahrzeug geborgen und anschließend abgeschleppt werden.

Nach ersten Einschätzungen der Polizei soll der Schaden bei mindestens 50.000 Euro liegen.