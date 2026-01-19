Bundesliga-Schiri als Bürgermeister von Ostsee-Insel gewählt

Insel Poel - Florian Lechner (34) ist unter anderem als Schiedsrichter aus der 2. Bundesliga bekannt: Nun ist er auch frisch gewählter Bürgermeister der mecklenburgischen Ostsee -Insel Poel.

Seine Erfahrung auf dem Fußballplatz hilft ihm in der Politik: Bundesliga-Schiedsrichter Florian Lechner (34) ist neuer Bürgermeister der Ostsee-Insel Poel. (Archivfoto) © David Inderlied/dpa

Mit fast 53 Prozent der gültigen Stimmen wurde der SPD-Politiker im ersten Wahlgang gewählt, wie die Gemeinde bestätigte. Laut Lechner hilft ihm seine Erfahrung auf dem Platz auch in der Politik. Er habe im Wahlkampf erlebt, dass es große Parallelen gebe.

"Es geht natürlich in beiden Fällen darum, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und für das, was man sagt, auch geradezustehen am Ende des Tages." Zuvor hatten Medien über seine Wahl berichtet.

Der 34-Jährige arbeitet bislang in der Staatskanzlei in Schwerin, bevor er Mitte Mai die Amtsgeschäfte auf Poel übernimmt. Er lebt eigener Aussage nach auch auf der Insel und ist seit gut 18 Jahren beim Poeler SV.

Man müsse als Schiedsrichter in einem Verein gemeldet sein. Neben Zweitliga-Partien pfeife er auch in der 3. Liga. Hinzu kämen Einsätze in der Bundesliga als vierter Offizieller oder Videoassistent.