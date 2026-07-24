Diebe auf Spritztour in Vorpommern? Polizei steht nach Fund eines gestohlenen Traktors vor einem Rätsel

Bartmannshagen/Sassen - Ein in Bartmannshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestohlener Traktor samt Anhänger ist am Freitag rund 25 Kilometer weiter in der Gemeinde Sassen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefunden worden.

Es ist noch ungeklärt, wer das Gespann klaute. © Polizeipräsidium Neubrandenburg

Spezialisten des Kriminaldauerdienstes aus Anklam sicherten an dem Gespann Spuren und mögliche Beweismittel, wie die Polizei mitteilte.

Der Traktor der Marke Fendt war nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitagmorgen, 6.25 Uhr, von einem Gelände in Bartmannshagen entwendet worden. Wie das Fahrzeug nach Sassen gelangte und wer für den Diebstahl verantwortlich ist, war zunächst unklar.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Von Interesse seien insbesondere Beobachtungen zum Transport oder zur Fahrtstrecke des Traktors zwischen Bartmannshagen und Sassen. Auch Hinweise zu ungewöhnlichen Fahrzeugen oder verdächtigen Personen im Umfeld der beiden Orte könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.