Frau durch Brand in Café verletzt: Gebäude muss evakuiert werden

Schwerin - In Schwerin ist in der Nacht ein Café in Flammen aufgegangen.

Eine Frau wurde nach einem Brand in einem Café in Schwerin ins Krankenhaus gebracht. © Helena Dolderer/dpa

Die Einsatzkräfte brachten die Bewohner des dreigeschossigen Hauses über eine Drehleiter in Sicherheit. Vier Menschen wurden durch die Rettungskräfte erstversorgt. Eine 60-Jährige wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Feuerwehr sind 55 Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar. Das Feuer war den Angaben zufolge am Morgen gelöscht. Jedoch bleibt die betroffene Straße weiterhin für den Autoverkehr gesperrt, bis die Arbeiten vor Ort vollständig abgeschlossen sind.

Der Straßenbahn- und Fußgängerverkehr ist freigegeben.