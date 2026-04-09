Toter Mann in Wohnung in Neubrandenburg gefunden: Tatverdächtige festgenommen

Neubrandenburg - Nach dem Fund eines toten Mannes in einer Wohnung in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) vergangenen September haben die Ermittler drei Tatverdächtige identifiziert.

Zwei der Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. © Lino Mirgeler/dpa

Gegen zwei von ihnen habe die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg Haftbefehlsanträge wegen des dringenden Tatverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge gestellt, teilte die Behörde in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Polizei mit. Die 27 und 30 Jahre alten Deutschen seien in Untersuchungshaft gekommen.

Die Polizei hatte am 10. September über den Fund eines 54-Jährigen im Ortsteil Weitin informiert. Wegen der Art und Schwere der Verletzungen sei eine Fremdeinwirkung nicht auszuschließen, hieß es damals.

Demnach war der Polizei über die Rettungsleitstelle des Landkreises eine schwer verletzte Person gemeldet worden. Beamte hätten den Mann leblos am Boden liegend gefunden. Ein Notarzt konnte demnach nur den Tod feststellen. Beamte hätten noch vor Ort Zeugen vernommen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei nun mitteilten, gab es mutmaßlich zuvor einen Streit, der Anlass dafür gewesen sei, dass die drei Männer den 54-Jährigen aufgesucht haben und körperlich verletzen wollten.