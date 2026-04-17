Mit Kopfhörern unterwegs: Hinterhältige Attacke auf 20-Jährigen

Schwedt/Oder - Ein 20-Jähriger ist in Schwedt/Oder (Uckermark) von hinten angegriffen und dabei verletzt worden.

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben der Polizei trug der Mann Kopfhörer und wurde von den Unbekannten vollkommen überrascht.

Der 20-Jährige sei im Krankenhaus stationär aufgenommen und behandelt worden.

Der Angriff ereignete sich laut Polizei am frühen Montagabend an der Sporthalle Dreiklang im Hanns-Eisler-Weg. Demnach wurde die Tat erst am Donnerstag bekannt.