Mit Kopfhörern unterwegs: Hinterhältige Attacke auf 20-Jährigen
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Von Jana Kieseyer
Schwedt/Oder - Ein 20-Jähriger ist in Schwedt/Oder (Uckermark) von hinten angegriffen und dabei verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei trug der Mann Kopfhörer und wurde von den Unbekannten vollkommen überrascht.
Der 20-Jährige sei im Krankenhaus stationär aufgenommen und behandelt worden.
Der Angriff ereignete sich laut Polizei am frühen Montagabend an der Sporthalle Dreiklang im Hanns-Eisler-Weg. Demnach wurde die Tat erst am Donnerstag bekannt.
Seitdem ermittelt die Kriminalpolizei zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Die Inspektion Uckermark bittet Zeugen um Hinweise.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa