Mit Kopfhörern unterwegs: Hinterhältige Attacke auf 20-Jährigen

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Ein 20-Jähriger ist in Schwedt/Oder (Uckermark) von hinten angegriffen und dabei verletzt worden.

Von Jana Kieseyer

Schwedt/Oder - Ein 20-Jähriger ist in Schwedt/Oder (Uckermark) von hinten angegriffen und dabei verletzt worden.

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto)
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben der Polizei trug der Mann Kopfhörer und wurde von den Unbekannten vollkommen überrascht.

Der 20-Jährige sei im Krankenhaus stationär aufgenommen und behandelt worden. 

Der Angriff ereignete sich laut Polizei am frühen Montagabend an der Sporthalle Dreiklang im Hanns-Eisler-Weg. Demnach wurde die Tat erst am Donnerstag bekannt.

Seitdem ermittelt die Kriminalpolizei zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Die Inspektion Uckermark bittet Zeugen um Hinweise.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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