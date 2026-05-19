Geldautomat aufgebrochen: Tatverdächtiger nach fünf Monaten festgenommen

Rostock - Schwer bewaffnete Beamte im Einsatz! Knapp fünf Monate nach dem Aufbruch eines Geldautomaten in Rostock konnte am Dienstagmorgen ein Mann festgenommen werden.

Die Einsatzkräfte durchsuchten mehrere Gebäude im Landkreis Rostock. © Stefan Tretropp

Wie die Staatsanwaltschaft Rostock und die Polizei Rostock mitteilten, wurde der 46-Jährige im Landkreis Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) festgenommen.

Der Mann stehe demnach im Verdacht, mit mindestens zwei weiteren Tatverdächtigen einen Geldautomaten im Dezember 2025 aufgebrochen zu haben.

Dieser befand sich im Einkaufszentrum Doberaner Hof. Dabei haben die Tatverdächtigen Geldscheine in fünfstelliger Höhe gestohlen.

Laut Polizeiangaben verdichtete sich nach umfangreichen Ermittlungen der Verdacht gegen den 46-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich aufgefallen war.