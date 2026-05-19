Geldautomat aufgebrochen: Tatverdächtiger nach fünf Monaten festgenommen

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Am Dienstag kam es im Landkreis Rostock zu mehreren Durchsuchungen. Ein 46-jähriger Mann wurde festgenommen, da er einen Geldautomaten aufgebrochen haben soll.

Von Svenja-Marie Kahl

Rostock - Schwer bewaffnete Beamte im Einsatz! Knapp fünf Monate nach dem Aufbruch eines Geldautomaten in Rostock konnte am Dienstagmorgen ein Mann festgenommen werden.

Die Einsatzkräfte durchsuchten mehrere Gebäude im Landkreis Rostock.
Die Einsatzkräfte durchsuchten mehrere Gebäude im Landkreis Rostock.  © Stefan Tretropp

Wie die Staatsanwaltschaft Rostock und die Polizei Rostock mitteilten, wurde der 46-Jährige im Landkreis Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) festgenommen.

Der Mann stehe demnach im Verdacht, mit mindestens zwei weiteren Tatverdächtigen einen Geldautomaten im Dezember 2025 aufgebrochen zu haben.

Dieser befand sich im Einkaufszentrum Doberaner Hof. Dabei haben die Tatverdächtigen Geldscheine in fünfstelliger Höhe gestohlen.

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Laut Polizeiangaben verdichtete sich nach umfangreichen Ermittlungen der Verdacht gegen den 46-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich aufgefallen war.

Schon am Dienstagvormittag: 46-Jähriger wurde Haftrichter vorgeführt

Die Polizisten sicherten Spuren wie Technik und Werkzeug.
Die Polizisten sicherten Spuren wie Technik und Werkzeug.  © Stefan Tretropp

Mehrere Objekte im Landkreis sowie in Rostock wurden am Dienstag mit der Unterstützung des Landeskriminalamtes sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes durchsucht.

Unter anderem sicherten die Einsatzkräfte Spuren wie mobile Technik und Werkzeug.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 46-Jährige noch am Vormittag dem Haftrichter am Amtsgericht Rostock vorgeführt.

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Gegen den Mann wird wegen Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall als Mitglied einer Bande ermittelt.

Außerdem dauern die Ermittlungen gegen die weiteren Beteiligten an. Es gelte weiterhin die Unschuldsvermutung.

Titelfoto: Stefan Tretropp

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