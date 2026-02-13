Tödlicher Horror-Unfall auf der B105: Mitsubishi-Fahrer stirbt in Wrack

Kröpelin - Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 105 nahe Kröpelin (Landkreis Rostock) ist ein 42-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Autofahrer (†42) wurde in dem Wrack eingeklemmt. © Stefan Tretropp

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte eine Sprecherin der Polizei Rostock auf Nachfrage von TAG24.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein 48-Jähriger am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr mit seinem Lkw auf eisglatter Straße in den Gegenverkehr.

Der 42-jährige Autofahrer habe die Kollision nicht mehr verhindern können und sei mit seinem Mitsubishi frontal gegen den Auflieger gekracht.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt worden. Die Feuerwehr habe ihn zunächst mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit. Für ihn sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.

Ein Unternehmen schleppte beide Fahrzeuge ab. Ein DEKRA-Sachverständiger kam aufgrund der Schwere des Unfalls zum Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 15.000 Euro.