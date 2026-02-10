Schock-Fund an der Nordmole in Stralsund: Feuerwehr birgt Leiche

Stralsund - Schreckliche Entdeckung an Stralsunder Nordmole: Dort hat die Feuerwehr am Dienstagvormittag die Leiche eines Mannes geborgen.

In Stralsund an der Nordmole wurde ein toter Mann gefunden. (Archivfoto) © Stefan Sauer/dpa

Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, teilte die Polizei mit. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, um die genauen Umstände des Todes aufzuklären.

Demnach sei gegen 11.30 Uhr ein entsprechender Hinweis eingegangen.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Eisflächen zu betreten oder für Freizeitaktivitäten zu nutzen.

Eltern werden gebeten, insbesondere Kinder und Jugendliche auf die Gefahren hinzuweisen.