Schock-Fund an der Nordmole in Stralsund: Feuerwehr birgt Leiche

Schreckliche Entdeckung an Stralsunder Nordmole: Dort ist am Dienstagvormittag die Leiche eines Mannes geborgen worden.

Von Denis Zielke

Stralsund - Schreckliche Entdeckung an Stralsunder Nordmole: Dort hat die Feuerwehr am Dienstagvormittag die Leiche eines Mannes geborgen.

In Stralsund an der Nordmole wurde ein toter Mann gefunden. (Archivfoto)
In Stralsund an der Nordmole wurde ein toter Mann gefunden. (Archivfoto)  © Stefan Sauer/dpa

Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, teilte die Polizei mit. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, um die genauen Umstände des Todes aufzuklären.

Demnach sei gegen 11.30 Uhr ein entsprechender Hinweis eingegangen.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Eisflächen zu betreten oder für Freizeitaktivitäten zu nutzen.

Bundesliga-Schiri als Bürgermeister von Ostsee-Insel gewählt
Mecklenburg-Vorpommern Bundesliga-Schiri als Bürgermeister von Ostsee-Insel gewählt

Eltern werden gebeten, insbesondere Kinder und Jugendliche auf die Gefahren hinzuweisen.

Bei einem Einbruch ins Eis bestehe wegen der niedrigen Wassertemperaturen akute Lebensgefahr. Rettungsmaßnahmen seien unter den aktuellen Bedingungen äußerst schwierig und gefährdeten auch die Einsatzkräfte.

Titelfoto: Stefan Sauer/dpa

Mehr zum Thema Mecklenburg-Vorpommern: