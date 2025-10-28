Polizei erwischt Pärchen beim Liebesakt in Fotoautomat - Dann wird es noch kurioser

Rostock - Das war wohl mehr als nur ein Passfoto! In der Nacht zu Sonntag gab es im Hauptbahnhof Rostock einen ungewöhnlich heißen Zwischenfall.

Ein Paar vergnügte sich in einem Fotoautomaten im Hauptbahnhof Rostock. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Eine 47-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann nutzten einen Fotofix-Automaten – allerdings nicht, um neue Passbilder zu machen, sondern für einen besonders intimen Moment.

Wie die Bundespolizei mitteilte, fiel den Beamten zunächst eine herrenlose Handtasche neben der Fotobox in der Nordhalle über die Videoanlage auf.

Bei der Auswertung der Videoaufnahmen stellten sie allerdings schnell fest, wem die Tasche gehörte – und was das Paar in der Fotobox trieb.

Die beiden waren auf den Aufnahmen deutlich dabei zu sehen, wie sie sich im Automaten sexuell vergnügten. Auch vorbeilaufende Reisende bekamen die ungewöhnliche Szene mit.

Nach ihrem amourösen Abenteuer vergaß die Frau ihre Tasche – und auch das blieb nicht unbemerkt: Ein bislang unbekannter Mann nutzte die Gelegenheit und klaute das gute Stück.