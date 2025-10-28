Polizei erwischt Pärchen beim Liebesakt in Fotoautomat - Dann wird es noch kurioser
Rostock - Das war wohl mehr als nur ein Passfoto! In der Nacht zu Sonntag gab es im Hauptbahnhof Rostock einen ungewöhnlich heißen Zwischenfall.
Eine 47-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann nutzten einen Fotofix-Automaten – allerdings nicht, um neue Passbilder zu machen, sondern für einen besonders intimen Moment.
Wie die Bundespolizei mitteilte, fiel den Beamten zunächst eine herrenlose Handtasche neben der Fotobox in der Nordhalle über die Videoanlage auf.
Bei der Auswertung der Videoaufnahmen stellten sie allerdings schnell fest, wem die Tasche gehörte – und was das Paar in der Fotobox trieb.
Die beiden waren auf den Aufnahmen deutlich dabei zu sehen, wie sie sich im Automaten sexuell vergnügten. Auch vorbeilaufende Reisende bekamen die ungewöhnliche Szene mit.
Nach ihrem amourösen Abenteuer vergaß die Frau ihre Tasche – und auch das blieb nicht unbemerkt: Ein bislang unbekannter Mann nutzte die Gelegenheit und klaute das gute Stück.
Nach nächtlichem Treiben im Fotoautomat: Dieb stiehlt Handtasche
Während der Dieb mit der Beute in Richtung Innenstadt verschwand, erwischten die Bundespolizisten nur das alkoholisierte Liebespaar, das nun gleich doppelt Ärger hat.
Gegen die beiden wird wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und grob anstößigen Verhaltens ermittelt. Die Fahndung nach dem Taschendieb läuft – bislang allerdings ohne Erfolg.
Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa