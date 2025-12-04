Nach Baum-Crash auf Rügen: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Zudar - Rund zwei Wochen nach einem Unfall auf Rügen ist ein 76-jähriger Mann im Krankenhaus gestorben.

Der Mann erlag seinen Verletzungen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Das teilte die Polizei mit. Der Mann war am Abend des 18. November gegen 18 Uhr auf der zu Rügen gehörenden Halbinsel Zudar mit seinem Auto von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Er wurde damals schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er am Dienstag starb.

Den Angaben zufolge befuhr der Mann die L30, als er kurz vor dem Ort Zudar in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.