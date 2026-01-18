Hund stirbt bei Wohnungsbrand: Auch sein Frauchen wird verletzt
Rostock - Schock in Mecklenburg-Vorpommern: Am Sonntagnachmittag gegen kurz nach 17 Uhr ist ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rostock ausgebrochen.
Die Einsatzkräfte eilten in den Kurt-Schumacher-Ring im Stadtteil Dierkow.
Vor Ort habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24. Eine Evakuierung des Hauses sei zunächst nicht erforderlich gewesen.
In der betroffenen Wohnung habe sich eine 64-jährige Frau befunden, die mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Zur Schwere der Verletzungen hatte der Sprecher keine Informationen vorliegen.
Neben der Frau sollen sich auch Tiere in der Wohnung befunden haben - ein Hund und eine Katze. Der Hund kam durch den Brand ums Leben. Ob die Katze ebenfalls gestorben ist, konnte der Sprecher nicht bestätigen.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Aktuell ermittelt der Kriminaldauerdienst vor Ort zur Brandursache.
Titelfoto: Stefan Tretropp