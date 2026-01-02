Silvester-Rowdys attackieren fahrenden Zug

Grimmen (Vorpommern-Rügen) - Am Silvesterabend ist ein Regionalzug in Mecklenburg-Vorpommern während der Fahrt angegriffen worden.

An den Scheiben des Zugs sind deutlich die Beschädigungen zu erkennen. © Bundespolizeiinspektion Stralsund

Verletzt wurde bei der Attacke zwischen der Kleingartenanlage "Am Schwimmbad" und der Kirschallee in Grimmen niemand, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Zug, der von Neustrelitz in Richtung Stralsund unterwegs war, gegen 19.30 Uhr von unbekannten Tätern mit Gegenständen beworfen, hieß es.

Vermutlich waren Feuerwerkskörper im Spiel, denn an zwei der drei zerstörten Scheiben waren so etwas wie Einschusslöcher zu erkennen.

Da keine Gegenstände oder Glassplitter ins Innere des Wagons eindringen konnten, blieben die Fahrgäste unverletzt. Ein Augenzeuge bestätigte den Vorfall.