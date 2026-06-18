Karls Erdbeer-Häuschen angezündet: Jugendlicher flüchtet auf E-Scooter

Rostock - Heimlich in der Dunkelheit: Mitten in der Nacht zu Donnerstag fiel ein Erdbeer-Verkaufsstand von Karls Erlebnis-Dorf in Rostock einem jugendlichen Zündler zum Opfer.

Der Verkaufsstand wurde durch das Feuer komplett zerstört. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei Rostock mitteilte, wurden die Beamten gegen 2.30 Uhr informiert, dass in der Bertolt-Brecht-Straße an der Ecke Ehm-Welk-Straße eine Erdbeer-Verkaufshütte brannte.

Nach den bisherigen Kenntnissen der Polizei hatte ein Zeuge einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend die Flammen aus dem Verkaufsstand aufsteigen sehen. Außerdem beobachtete er, wie mehrere dunkel bekleidete Personen sich vom Tatort entfernten.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch wurde das Erdbeer-Häuschen durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 5000 Euro geschätzt.

Während der Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten einen Tatverdächtigen stellen. Bei ihm handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus Rostock. Bei den Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der E-Scooter, den er nutzte, als gestohlen gemeldet war.