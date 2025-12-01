Mann springt für Live-Stream auf Rügen vor Autos: Seine Ausrede erstaunt

Binz (Rügen) - Für Klicks brachte er sich selbst in Gefahr. Der Live-Stream-Irrsinn hätte für einen 41-Jährigen auf Rügen böse Folgen haben können.

Der Mann hat sich mit einer Actionkamera selbst gefilmt. (Symbolbild) © Felix Zahn/dpa

Was war passiert? Zeugen zufolge soll er am Sonntagabend gegen 20 Uhr in Binz mit einem langen Stock in der Hand (dem sogenannten Selfie-Stick) und einer daran montierten Kamera vor Autos gesprungen sein, teilte die Polizei mit.

Die Beamten forderten ihn daraufhin auf, die Aufnahmen zu stoppen. Seine Ausrede: Er filme nicht, sondern sende live!

Das aber beeindruckte die Polizisten, die eine Actionkamera sicherstellen konnten, nur wenig. Auch der Live-Stream rechtfertigt nicht die gefährliche Situation.

Gegen den Mann werde wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.