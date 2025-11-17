Schockfund im Stadtpark: Tote Frau entdeckt

Malchow - Eine ältere Frau ist im Stadtpark von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) tot aufgefunden worden.

Die genauen Umstände des Todes sind bislang unbekannt. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Zeugen riefen am Sonntagnachmittag den Notarzt als sie die leblose Frau im Park entdeckten.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte hätten nur noch den Tod der Seniorin feststellen können, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag.