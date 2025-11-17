Schockfund im Stadtpark: Tote Frau entdeckt

Eine ältere Frau ist im Stadtpark von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) tot aufgefunden worden.

Von Philip Dulian

Malchow - Eine ältere Frau ist im Stadtpark von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) tot aufgefunden worden.

Die genauen Umstände des Todes sind bislang unbekannt. (Symbolbild)
Die genauen Umstände des Todes sind bislang unbekannt. (Symbolbild)  © 123RF/udo72

Zeugen riefen am Sonntagnachmittag den Notarzt als sie die leblose Frau im Park entdeckten.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte hätten nur noch den Tod der Seniorin feststellen können, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag.

Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, bisher gebe es aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die genaue Todesursache ist bislang nicht geklärt, wie die Sprecherin sagte.

Titelfoto: 123RF/udo72

Mehr zum Thema Mecklenburg-Vorpommern: