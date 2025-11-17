Schockfund im Stadtpark: Tote Frau entdeckt
Von Philip Dulian
Malchow - Eine ältere Frau ist im Stadtpark von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) tot aufgefunden worden.
Zeugen riefen am Sonntagnachmittag den Notarzt als sie die leblose Frau im Park entdeckten.
Die herbeigerufenen Einsatzkräfte hätten nur noch den Tod der Seniorin feststellen können, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag.
Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, bisher gebe es aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die genaue Todesursache ist bislang nicht geklärt, wie die Sprecherin sagte.
