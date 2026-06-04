Ford Fiesta kracht gegen Baum: Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Bad Doberan - Schwerer Unfall in Mecklenburg-Vorpommern : Am Donnerstagvormittag krachte es auf einer Landstraße ganz in der Nähe von Bad Doberan im Landkreis Rostock.

Am Donnerstagvormittag ist ein 38-Jähriger mit seinem Ford Fiesta in der Nähe von Bad Doberan gegen einen Baum gekracht. © Stefan Tretropp

Der Crash ereignete sich gegen 8 Uhr auf der L12, so eine Sprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen war dort ein 38-jähriger Mann mit seinem Ford Fiesta nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Grund für den Kontrollverlust sei offenbar die regennasse Fahrbahn gewesen. Daraufhin war der Fahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht.

Der Wucht des Aufpralls war offenbar so heftig, dass der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und erst später von den Einsatzkräften vor Ort befreit werden konnte.

Mit schwersten Verletzungen kam der Fahrer in ein Krankenhaus. Auch von Lebensgefahr war die Rede.