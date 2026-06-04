Ford Fiesta kracht gegen Baum: Fahrer schwebt in Lebensgefahr
Bad Doberan - Schwerer Unfall in Mecklenburg-Vorpommern: Am Donnerstagvormittag krachte es auf einer Landstraße ganz in der Nähe von Bad Doberan im Landkreis Rostock.
Der Crash ereignete sich gegen 8 Uhr auf der L12, so eine Sprecherin auf Nachfrage von TAG24.
Nach ersten Erkenntnissen war dort ein 38-jähriger Mann mit seinem Ford Fiesta nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.
Grund für den Kontrollverlust sei offenbar die regennasse Fahrbahn gewesen. Daraufhin war der Fahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht.
Der Wucht des Aufpralls war offenbar so heftig, dass der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und erst später von den Einsatzkräften vor Ort befreit werden konnte.
Mit schwersten Verletzungen kam der Fahrer in ein Krankenhaus. Auch von Lebensgefahr war die Rede.
Nach ersten Schätzungen wird der entstandene Sachschaden am Auto auf rund 15.000 Euro beziffert. Aktuell ist die Straße am Unfallort noch auf einer Seite gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist unklar.
Titelfoto: Stefan Tretropp