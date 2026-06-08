Mann verliert bei Überholmanöver die Kontrolle: 22-Jähriger stirbt

Koserow - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf Usedom kam ein junger Mann ums Leben. Zwei weitere Menschen wurden lebensbedrohlich verletzt.

Die Polizei musste die Bahn- und Autostrecke für rund vier Stunden sperren. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der 22-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank des Unfallwagens saß, erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte.

Der 40 Jahre alte Fahrer des Unfallautos soll am Sonntagabend nach einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 111 zwischen Zempin und Koserow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben.

Hierdurch kam der Wagen den Angaben nach nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und landete im Graben zwischen der Straße und der dortigen Bahnstrecke.

Der lebensbedrohlich verletzte Fahrer sowie seine ebenfalls lebensbedrohlich verletzte 22 Jahre alte Beifahrerin wurden zunächst an der Unfallstelle versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Bahn- und Autostrecke wurden für rund vier Stunden gesperrt.