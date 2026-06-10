Heftiger Crash am Gleisübergang: Radfahrer stirbt im Krankenhaus

Rostock - Schrecklicher Unfall in Mecklenburg-Vorpommern : Am vergangenen Donnerstagmittag wurde ein 88-jähriger Mann von einer Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt. Am Mittwoch gab die Polizei bekannt: Der Radfahrer ist im Krankenhaus verstorben.

Ein 88-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag in Rostock von einer Straßenbahn erfasst. © Stefan Tretropp

Der Vorfall ereignete sich am 4. Juni gegen 11.30 Uhr im Bereich der St. Petersburger Straße im Rostocker Stadtteil Lütten Klein, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war die Straßenbahn vom Edeka-Center in Richtung Fischerdorf unterwegs.

Zur gleichen Zeit fuhr der Senior auf dem neben den Gleisen verlaufenden Geh- und Radweg. Zeugenaussagen zufolge wollte der Radfahrer an einem Gleisübergang die Straßenbahnschienen in Richtung Trondheimer Straße überqueren. Dabei bemerkte er die herannahende Bahn offenbar zu spät. Die Folge: Zusammenstoß!

Der 88-Jährige zog sich durch den Crash schwere Verletzungen zu. Nach einer ersten medizinischen Versorgung am Unfallort brachten Rettungskräfte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dort ist er nun verstorben.

Der Crash sorgte zeitweise auch für erhebliche Einschränkungen im Verkehr. Die Helsinkier Straße musste während der polizeilichen Maßnahmen vollständig gesperrt werden.