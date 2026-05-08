Zwei Autos prallen ineinander: Frau stirbt, mehrere Personen verletzt

Ziesendorf - Schrecklicher Unfall ! Am Freitagnachmittag sind zwei Autos auf der L13 kurz hinter Ziesendorf ( Mecklenburg-Vorpommern ) zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei tödlich verletzt. Weitere Personen erlitten schwere Verletzungen.

Die beiden Autofahrer prallten aus bisher ungeklärter Ursache ineinander. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei Rostock mitteilte, kam es gegen 13.30 Uhr hinter dem Ortsausgang Ziesendorf in Richtung Schwaan zu dem Zusammenstoß der zwei entgegenkommenden Autos.

Eine 74-jährige Autofahrerin wurde bei dem Zusammenprall in ihrem Auto eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die zwei Personen, die im anderen Auto saßen, wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Laut Zeugenaussagen der Polizei soll die 74-jährige Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein.

Beide Autos mussten vom Unfallort geborgen werden. Laut Polizeiangaben liegt der Sachschaden bei schätzungsweise 30.000 Euro.