Frau kracht auf Landstraße mit Auto gegen Baum und stirbt

Gadebusch - Tragischer Unfall in Mecklenburg-Vorpommern : Am Freitag ist eine 82-jährige Frau auf einer Landstraße bei Gadebusch verunglückt und dabei ums Leben gekommen.

Auf der L41 zwischen Bauhof und Radegast ist am Freitag eine 82-jährige Frau bei einem Unfall ums Leben gekommen. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gadebusch

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Crash gegen 14.40 Uhr auf der L41 zwischen Bauhof und Radegast ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die ältere Frau aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Der Aufprall war so heftig, dass die 82-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag.