Frau kracht auf Landstraße mit Auto gegen Baum und stirbt
3 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Gadebusch - Tragischer Unfall in Mecklenburg-Vorpommern: Am Freitag ist eine 82-jährige Frau auf einer Landstraße bei Gadebusch verunglückt und dabei ums Leben gekommen.
Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Crash gegen 14.40 Uhr auf der L41 zwischen Bauhof und Radegast ereignet.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die ältere Frau aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.
Der Aufprall war so heftig, dass die 82-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag.
Die Landstraße musste für mehr als drei Stunden voll gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gadebusch