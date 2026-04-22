Junge Frau stirbt bei Unfall auf Landstraße, Škoda brennt aus

Blankensee (Mecklenburgische Seenplatte) - In Mecklenburg-Vorpommern ist am frühen Dienstagabend eine junge Frau bei einem Unfall auf der Landstraße ums Leben gekommen.

Die 22-Jährige ist noch an der Unfallstelle gestorben. (Symbolfoto) © --/NWM-TV/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde die 22-Jährige bei dem Zwischenfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Fahrerin gegen 17.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Gemeinde Blankensee mit ihrem Škoda nach links von der Landstraße 34 abgekommen sein.

In der Folge krachte der Wagen frontal gegen einen Baum und fing sofort Feuer.

Ein Augenzeuge konnte die aus der Region stammende Frau zwar noch rechtzeitig aus dem Auto befreien, bevor es komplett in Flammen aufging, aber für die Škoda-Fahrerin kam jede Hilfe zu spät.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt 50 Einsatzkräften aus den umliegenden Gemeinden vor Ort, konnte das Ausbrennen des Wracks aber nicht verhindern.