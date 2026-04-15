Opel kracht frontal in Laster: 19-Jähriger stirbt Tage später im Krankenhaus

Usadel (Mecklenburgische Seenplatte) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B96 in Mecklenburg-Vorpommern ist ein 19-Jähriger tödlich verletzt worden.

Der 19-Jährige und seine Beifahrerin mussten von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. (Symbolfoto) © Harald Tittel/dpa

Der junge Mann starb erst Tage später im Krankenhaus an den schweren Verletzungen, die er sich bei dem Crash zugezogen hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach ereignete sich der Unfall bereits am vergangenen Donnerstag auf der Bundesstraße in der Gemeinde Blumenholz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 19-Jährige gegen 15 Uhr kurz hinter der Siedlung Usadel aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit seinem Opel in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen Laster.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurden der Opel-Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin in dem Wrack eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der Fahrer zog sich bei dem Zusammenstoß die letztendlich tödlichen Verletzungen zu, während die 21-Jährige ebenfalls schwer verletzt wurde. Der 76 Jahre alte Brummi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.