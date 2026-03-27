Gruselfund auf Firmengelände: Menschliche Knochen entdeckt

Waren (Mecklenburgische Seenplatte) - Auf dem Gelände eines ehemaligen Betonwerkes in Kargow bei Waren sind bei Arbeiten menschliche Skelettteile entdeckt worden.

Auf einem ehemaligen Firmengelände bei Waren sind am Mittwoch menschliche Knochen gefunden worden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Sie seien am Mittwoch sichergestellt worden und würden nun rechtsmedizinisch untersucht, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit.

Aussagen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, könnten derzeit nicht getroffen werden.

Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang und gingen in alle Richtungen, so die Sprecherin. Auch eine Tendenz gebe es bislang nicht. Zuvor hatte der "Nordkurier" berichtet.

Es werde jetzt ein Abgleich mit offenen Vermisstenfällen in der Region in Mecklenburg-Vorpommern vorgenommen, wobei es aktuell keinen konkreten Hinweis auf einen bestimmten Vermisstenfall gebe.