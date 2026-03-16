Nach Dienstwagen-Crash: So geht es Minister Blank jetzt

Lindholz - Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (67, parteilos) wird nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A20 voraussichtlich noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen.

Drei Menschen wurden bei einem Unfall auf der A20 verletzt – unter ihnen ist Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (67, parteilos). © Jens Büttner/dpa

Er stehe im Austausch mit seinem Büro, telefoniere und schreibe E-Mails, sagte sein Sprecher Jonas Bohl auf Anfrage.

"In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wann er seine Aufgaben wieder vollumfänglich übernimmt."

In seiner Abwesenheit übernehmen die Staatssekretäre Ines Jesse und Jochen Schulte – wie bei Urlaub und Krankheit vorgesehen – die Aufgaben des Ministers.

Blank und der Fahrer des Dienstwagens waren am vergangenen Donnerstag auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin verunglückt.