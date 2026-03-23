Nächstes Kapitel bei Skandal-Wahl: Auf Kandidat geschossen?

Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) - Wahl-Eklat in Mecklenburg-Vorpommern ? Kurz vor der Bürgermeisterwahl in Ueckermünde hat die Polizei Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen.

Im sonst so beschaulichen Ueckermünde geht es zurzeit hoch her. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa

Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurden die Beamten bereits am Samstagabend zu einem Einsatz in den Ortsteil Berndshof, östlich von Ueckermünde, gerufen.

Hier soll ein Anwohner vor seinem Haus zwei Knallgeräusche wahrgenommen haben, die er selbst als Schüsse bezeichnete.

Besonders brisant: Bei dem Geschädigten handelte es sich demnach um einen der sieben Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Ueckermünde, die am 12. April 2026 ansteht. Die Identität wurde aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte nicht mitgeteilt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen und muss dabei jeglichen politisch motivierten Hintergrund sowie die genauen Umstände prüfen.

Es ist nicht der erste Vorfall, der diese Lokalwahl überschattet, sodass der Staatsschutz auch Zusammenhänge mit früheren Zwischenfällen untersuchen muss.